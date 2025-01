Filha de Joselma, do BBB 25, reage após mãe e marido dormirem no jardim

Leticia Tavares, filha de Joselma e mulher de Guilherme, falou sobre a punição que eles receberam na última dinâmica do BBB 25.

O que aconteceu

Os participantes do BBB foram punidos e tiveram que dormir na parte externa da casa. Nas redes sociais, Leticia demonstrou que não gostou do resultado. "Não concordo com a justificativa dos participantes, que alegaram ter sido votados por entrarem por último. Contudo, faz parte do jogo".

Na dinâmica, a dupla levou mais comentários negativos dos outros participantes. Eles tinham que escolher com quem tinham mais afinidade, e quem não iria jogar junto.

Apesar de não ter gostado da punição, Leticia entende que isso faz parte do jogo. "A partir do momento em que optaram por participar, estavam cientes de que poderiam ser alvo desse tipo de estratégia. Isso é algo que vem com a dinâmica da competição, e quem escolhe entrar, aceita as consequências disso".

