Fã de pornô com Luiza Ambiel é fisiculturista e ostenta corpo saradão; veja

Leone Fich, o fã que viralizou após gravar vídeo pornô com Luiza Ambiel, ostenta corpo musculoso em fotos nas redes sociais.

O que aconteceu

Fich é personal trainer e atleta. Em seu perfil no Instagram, plataforma em que é seguido por mais de 42 mil contas, ele posa para fotos em competições de fisiculturismo, em que evidencia a forma física saradona.

Ele também é criador de conteúdo. Leone tem um perfil no Privacy em que compartilha vídeos adultos. No X, o personal costuma compartilhar prévias explícitas de seus vídeos íntimos para a plataforma e chama a atenção pelo dote avantajado.

Pornô com Ambiel

Luiza Ambiel alcançou o topo da plataforma adulta Privacy após gravar pornô com um fã e divulgar para seus assinantes. A ex-banheira do Gugu desbancou personalidades como Andressa Urach, MC Mirella e Clara Aguilar, figurinhas carimbadas do entretenimento adulto brasileiro.

Musa explicou que convidou o fã após "cansar" de gravar com brinquedos eróticos. "Comecei a sentir falta da presença masculina, do cheiro, do olhar, da pegada", afirmou em entrevista a Splash.

Leone também destacou que se deixou levar pelo momento. "Apesar de já ter feito vários vídeos caseiros — algo que sempre fiz — foi a minha primeira vez participando de algo mais profissional. Confesso que fiquei ansioso no início e preocupado se ia rolar fazer isso com alguém me filmando, a céu aberto, mas confesso que essa loucura toda acontecendo me deixou de pa* duro".