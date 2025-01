'Exercício de força e inteligência', diz Piovani sobre vida de solteira

Luana Piovani, 48, abriu o jogo sobre sua vida de solteira.

O que aconteceu

A atriz está sem um relacionamento sério desde fim do namoro de quase quatro anos com o fotógrafo Lucas Bittencourt, 33. Eles terminaram em julho do ano passado.

Em uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, Piovani foi questionada sobre como está a vida de solteira. "Um exercício de força e inteligência", respondeu ela.

Luana ainda afirmou que não sente falta de "alguém para compartilhar a vida", já que a preenche com os filhos gêmeos Bem e Liz, 9, além de Dom, 12. Dom mora com o pai, Pedro Scooby, 36, no Rio, e os mais novos vivem com a mãe em Portugal.