Ex-BBB Matteus Amaral mostra resultado da harmonização facial; confira

Matteus Amaral, 28, passou por uma harmonização facial e outros procedimentos estéticos.

O que aconteceu

O ex-BBB realizou uma harmonização facial e aplicação de botox, técnica que utiliza toxina botulínica para suavizar rugas e prevenir os sinais de envelhecimento. Os procedimentos foram feitos nesta semana.

O médico responsável pelo novo visual do gaúcho é o Dr. Roberto Chacur, o mesmo que cuida de Isabelle Nogueira, 32, sua noiva e também ex-BBB. A influenciadora será musa da Grande Rio e passou por procedimentos como a GoldIncision, um tratamento contra celulite.

Não é a primeira vez que o influenciador faz intervenções. Em 2019, durante sua preparação para o concurso Mister Rio Grande do Sul, ele já havia se submetido a um lifting por jato de plasma, aplicação de vitamina C concentrada e uso de máscara de LED. "Os resultados me deixaram bastante satisfeito, afinal sempre fui muito vaidoso", disse Matteus.

Imagem: Reprodução/Instagram