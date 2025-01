Estrela de 'a Substância' revela que próteses do filme danificaram seu rosto

Margaret Qualley, indicada ao Globo de Ouro, revelou os efeitos negativos que o uso de próteses no filme A Substância causou na sua pele. Durante uma participação no podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz, a atriz de 30 anos contou como o processo de maquiagem intensa prejudicou seu rosto.

Em um trecho da entrevista, Qualley compartilhou que sua pele ficou tão danificada que imagens do seu rosto foram cortadas de algumas cenas.

"No final, quando estão filmando na sequência de créditos iniciais, com as palmeiras ao redor e várias lentes posicionadas de baixo para cima, isso aconteceu porque meu rosto já estava tão destruído que eles não podiam filmá-lo mais", revelou a atriz.

Qualley contou que o problema não terminou com o fim das gravações e que sua acne persistiu enquanto ela começou a trabalhar em seu próximo projeto, o filme Kinds of Kindness.

"Você conhece um personagem que tem toda aquela acne? Aquilo era só a minha acne por causa das próteses", explicou a atriz, que interpretou os papéis de Vivian, Martha, Ruth e Rebecca no filme. "Levei provavelmente um ano para me recuperar fisicamente de tudo isso."

Além da maquiagem facial, Margaret Qualley também passou por outras transformações para dar vida à personagem Sue em A Substância. Em entrevista ao The Sunday Times, em setembro de 2024, ela revelou que usou próteses para criar um corpo inspirado nas figuras icônicas dos anos 1980, como Jessica Rabbit. "Infelizmente, não existe uma poção mágica para peitos, então tivemos que colar aqueles no lugar", brincou a atriz na ocasião.