'Ela não me escuta', Hypolito reclama de convivência com sister do BBB 25

Diego Hypolito, 38, admitiu ter uma dificuldade de se aproximar de Eva, 31, no confinamento do BBB 25.

O que aconteceu

Enquanto as relações no reality vão aos poucos se definindo, o ginasta avaliou quais duplas estão mais distantes dele. Em uma conversa com Daniele, o brother avaliou o comportamento de Raissa. "Sinto ela um pouquinho perdida. Muito nova... imagina a gente com 19 anos de idade".

Ao citar a dupla Renata e Eva, Diego Hypolito apontou diferenças na convivência com as bailarinas. "Tenho que me aproximar mais da Eva e da Renata. Da Renata não tem como não gostar, é da ginástica rítmica, modalidade parecida com a nossa", disse para Dani.

Já em relação à amiga de Renata, ele garantiu que se manteria afastado. "A Eva eu tenho a sensação de que ela não quer me escutar. Eu vi que a minha risada é alta, minha risada incomoda. Não vou ficar tão próximo para não incomodar".

Apesar da identificação com uma das bailarinas, Diego acredita que ele e Daniele poderão ser alvos da dupla. Na dinâmica desta última terça-feira (14), Eva e Renata escolheram os ginastas para ficarem foram do jogo, justificando que Hypolito gosta de ser o centro das atenções.