Edilberto reclama de Aline no BBB 25: 'Está muito dona da casa'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Edilberto conversou com sua filha Raissa e os participantes Arleane, Marcelo, Maike, Gabriel e João Pedro sobre o comportamento de Aline.

O que aconteceu

O dono do circo disse que sente que a policial acha que é a dona da casa no reality. "Tem coisa que eu não consigo engolir, tenho que colocar para fora. É visível que está muito fora do necessário, tanto que não fui só eu que vi isso.

Hoje, a menina falou assim: 'você não pode comer aí, não'. Eu cheguei a colocar a mão no prato. Está muito dona da casa.

Ele completou. "Se é para começar o jogo, vamos começar reclamando de alguma coisa, a minha reclamação é essa. Não que eu tenha nada contra, não é pessoal."