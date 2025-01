Mateus e Vitória Strada tem DR no intervalo do BBB 25: 'Amanhã equilibra'

Durante o intervalo do programa de terça-feira (14) do BBB 25 (Globo), Mateus e Vitória Strada tiveram uma rápida DR antes do retorno da dinâmica que levou Guilherme e Joselma a dormir fora da casa.

O que aconteceu

Mateus apontou para a dupla que eles dois deveriam interagir mais. Ele apontou, ainda, ter se sentido afastado dela durante o segundo dia de confinamento.

Vitória apontou não ter ouvido que o amigo iria malhar mais cedo. "Se eu tivesse ouvido eu teria ido."

Mateus retrucou. "Mas você viu eu saindo, indo malhar."

Vitória se justificou com a dupla e sugeriu que eles melhorem isso no próximo dia. "Eu achei chato ficar indo atrás toda hora. (...) Ontem eu fiquei atrás de você, hoje você em mim e tá ótimo. Amanhã a gente equilibra isso."

Na sequência, os dois se entenderam. Eles continuaram na área externa após o fim da dinâmica conversando sobre as duplas do jogo.