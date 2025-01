Dona coloca portão em prédio de 'Sex and the City' para conter fãs

A dona do prédio onde foi gravada a série "Sex and the City' (HBO) pretende colocar um portão para impedir os fãs de tirarem fotos no local.

O que aconteceu

A Comissão de Preservação de Marcos Históricos da Cidade de Nova York aprovou o pedido de uma dona de um prédio em Manhattan para construir um portão na frente da escadaria do local. Isso aconteceu em virtude do número alto de fãs de "Sex and the City" que visitam o lugar no qual a série foi filmada.

A estrutura fica em frente ao prédio número 66 da rua Perry, no West Village. Construído em 1866, o local ficou famosos a partir de 1998, quando se tornou o cenário externo do apartamento da protagonista Carrie Bradshaw na série da HBO.

Segundo informações do The New York Times, Barbara Lorber, a dona do prédio, estava sendo incomodada todos os dias pelos fãs da produção. "A qualquer hora do dia ou da noite há grupos de visitantes em frente à casa tirando fotos com flash, conversando alto, postando nas redes sociais, fazendo vídeos no TikTok ou apenas comemorando o momento", disse ela ao jornal.

Há alguns anos, foi colocada uma corrente na escadaria, mas o aviso de não ultrapassar não foi acatado pelos fãs. Com a permissão da prefeitura de Nova York, a proprietária já contratou um arquiteto para que o novo portão combine com a fachada do edifício.