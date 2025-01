Diego Hypolito sobre ter sido chamado de mentiroso no BBB 25: 'Me magoou'

Diego Hypolito conversou com Gabriel e Maike após a primeira dinâmica do BBB 25 (Globo), onde as duplas precisaram apontar a que tiveram mais afinidade e quem gostariam de ver fora do jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na dinâmica, Gabriel apontou que ficou receoso de Diego por ele ter se autointitulado "mentiroso".

Depois, na cozinha, o Diego desabafou. "Eu mega respeito, mas demoro a digerir as coisas que eu escuto. Por mais que não tenha sido de propósito, foi uma coisa me magoou.

Eu não sou uma pessoa mentirosa, tá? O que prova são só nossas atitudes e gestos. Vou até parar de fazer essas brincadeiras. E todas as pessoas aqui têm a mesma importância.

Gabriel respondeu. "Fica em paz, mano. Tem que tirar do seu peito. Não pode guardar, não."