Diego no BBB 25: 'Não sou uma pessoa má, mas posso ter atitudes erradas'

Diego Hypolito conversou com Camilla na tarde de quarta-feira (15) no BBB 25 (Globo) e refletiu sobre os comportamentos dentro do reality show.

O que aconteceu

Diego refletiu sobre como o reality pode lhe ajudar a ser melhor. "A gente não quer aprender a ser pessoas melhores? Se a gente quer, a gente tem que se preocupar com o próximo. Se eu tenho uma atitude que é contrária aquilo que eu prego, tenho que mudar."

O ginasta citou uma conversa que teve com a sister durante a madrugada. "Foi muito bom te escutar ontem. Fiquei muito perdido. Não sei se você reparou. Eu acordei, voltei a ser o que eu era."

Camila concordou com ele. "Eu falei pra vocês: Gente, se soltem. Esquecem as coisas lá fora."

Uma coisa eu afirmo: Eu não sou uma pessoa má, mas posso ter atitudes erradas. Diego Hypolito

Diego continuou. "Hoje tem uma festa, vocês tiveram uma situação específica com uma dupla. É melhor conversar antes da festa".

Camilla ainda apontou que tem se policiado. "Como vou falar sobre briga, brigando. Estou pensando palavras boas. Se tiver que tocar, que seja de uma forma positiva. Não vou te ferir, mas se quiser entrar numa briga comigo, eu não vou recuar".