Denilson ignora Renata Fan e exalta ida para a Globo: 'Plim plim, papai'

Denilson, 47, ignorou a postagem considerada homofóbica de Renata Fan, 47, sobre sua ida para a Globo e celebrou o contrato com a emissora carioca.

O que aconteceu

Sem mencionar Fan, Denilson postou vídeos nos stories de seu perfil no Instagram em que curte o dia na piscina. Nas imagens, o ex-jogador e atual comentarista esportivo renova o bronzeado com muito pagode na companhia do filho, Davi, ao mesmo tempo em que faz referência ao fato de agora ser um global.

"Seguimos curtindo as nossas férias. É plim plim, papai. Eu e ele, meu melhor amigo. Estamos juntos. Plim plim", declarou o ex-atleta nos vídeos.

"Plim plim" é um termo popularizado pelo apresentador Fausto Silva, o Faustão, para se referir a Globo.

Denilson deixou a Band no final de 2024, após passar 15 anos na emissora. Na sequência, ele anunciou que foi contratado pelo grupo Globo para integrar o time esportivo da empresa.

Na Band, Denilson fez sucesso como co-apresentador do Jogo Aberto, ao lado de Renata Fan. A apresentadora, aliás, alfinetou a ida do colega para a concorrência com um meme homofóbico em que Denilson surge na Globo ao lado de Pabllo Vittar.

Postagem de conotação homofóbica repercutiu nas redes sociais, e Vittar rebateu Fan. A drag queen destacou que, aquilo que para Renata é uma "zoeira", significa a morte para pessoas LGBTs que são alvos de violência e preconceito diariamente.

Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira' . Pabllo Vittar

Splash entrou em contato com a assessoria de Renata Fan. A apresentadora não vai se manifestar sobre a publicação.

A Band informou que as publicações feitas pela jornalista e apresentadora em seu perfil pessoal no Instagram "não refletem a opinião" da emissora.