Daniel Rocha sobre seguir namoro com Vitória Strada após BBB: 'Nos amamos'

Daniel Rocha falou sobre a decisão de manter o namoro com Vitória Strada durante o BBB 25 (Globo). O casal assumiu o romance no final do ano passado.

O que aconteceu

O ator afirma que eles não cogitaram dar um tempo no relacionamento. "Eu e Vitória nos amamos muito, temos muita cumplicidade. Nós somos um casal de verdade. Dividimos uma vida, e assim será!", disse em entrevista à Quem.

Daniel ainda citou os pontos fortes da atriz que podem beneficiar seu jogo. "Ela é de verdade. Autêntica, sabe? Ela vai unir muito a casa, eu tenho certeza! Ela é divertida, honesta, muito assertiva e muito justa! Ela sabe que é um jogo e ela é competitiva! Além disso, ela é muito engraçada e divertida. Todo mundo lá conseguirá ver isso também".

O artista também citou o que Vitória busca no BBB 25. "Todo ator ou atriz busca um novo desafio. Ela escolheu esse porque é o programa mais assistido da televisão brasileira e é um convite para ela mostrar o tamanho dos talentos dela, alcançando grandes conquistas fora da casa e grandes personagens. É o que todo ator quer".