Chico: Tadeu Schmidt aprendeu com Davi Brito e está pronto para o BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt está mais contundente, parece ter aprendido com Davi Brito e está pronto para comandar o BBB 25, declarou o colunista Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (15).

Queria elogiar o Tadeu Schmidt, porque acho que muitas vezes a gente criticou o Tadeu Schmidt por uma falta de pulso, uma falta de contundência.

Nessa temporada, nesses dois primeiros dias, nós temos visto um Tadeu cheio de si, um Tadeu pronto para o jogo, acho que ele aprendeu com o Dave Brito, comprometimento.

O colunista de Splash analisou também a dinâmica 'surpresa' apresentada pelo reality nesta terça-feira (14), o Sincerão.

Teve o Sincerão ontem. O programa não tinha anunciado isso, achei isso curioso. Era para escolher quem joga junto, cada dupla ia lá para frente e ia escolher quem joga junto, uma dupla, e duas duplas que eles queriam ver fora do jogo. E aí foi uma dinâmica que eles tinham um tempinho certo, que tinha tudo ali bem combinadinho.

E eu queria começar elogiando a dinâmica em si, que acho que é um bom esquenta ali, porque trouxe para a superfície questões que estavam pelos cantos ao longo desse primeiro dia, então não teve tempo para se esconder, foi legal, foi importante.

