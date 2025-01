Chico: Por que os gêmeos João e João merecem ser os primeiros eliminados

Chico Barney já escolheu quem seria sua primeira dupla eliminada do BBB 25, os gêmeos João e João, e explicou no Central Splash desta quarta-feira (15) porque tiraria os participantes do reality show.

Tenho achado os dois 'Joões', se tivesse a oportunidade de escolher quem seria a primeira dupla eliminada, eu escolheria eles. Por quê? Acho que eles têm o potencial de ganhar uma força muito grande e muito rápida aqui fora, mas acho eles muito truculentos.

É um espírito um pouco Zé Love, de que não deixa o papo fluir direito. Até na hora de decidir quem que ia para o relento, eu achei que os dois foram muito grosseiros. Eles não conseguiam conversar ali os quatro, eles queriam já tomar a decisão e ir e tal, e daí a Camila e a Tamina até ficaram meio desnorteadas, difícil ali.

Acho que eles interditam às vezes a conversa, de um jeito que acho só irritante, eu não acho legal. Talvez eles me surpreendam de alguma maneira, mas das 12 duplas hoje, se eu pudesse abrir um alçapão e tirar alguém, para o papo fluir de outra maneira, seriam os dois, com todo respeito. Adorei os dois, mas não queria nunca mais vê-los.

Chico Barney

"Tadeu Schmidt aprendeu com Davi Brito e está pronto para o BBB 25"

Chico Barney analisou ainda que o apresentador Tadeu Schmidt está mais contundente, parece ter aprendido com Davi Brito e está pronto para comandar o BBB 25.

Queria elogiar o Tadeu Schmidt, porque acho que muitas vezes a gente criticou o Tadeu Schmidt por uma falta de pulso, uma falta de contundência.

Nessa temporada, nesses dois primeiros dias, nós temos visto um Tadeu cheio de si, um Tadeu pronto para o jogo, acho que ele aprendeu com o Davi Brito, comprometimento.

Chico Barney

Confira o comentário:

