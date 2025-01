Bruna cai em desgraça dentro da casa de Volney em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (15) de "Mania de Você" (Globo), Bruna (Duda Batsow) decide voltar à casa de Volney (Paulo Rocha) para investigar o tio.

No entanto, ela precisará se esconder quando ele e Mércia (Adriana Esteves) chegam ao local. Não demora muito para que ele descubra que a sobrinha de consideração está em sua casa.

Escondendo muita coisa sobre seu passado e até mesmo sobre seu presente, Volney confronta a sobrinha, que ficará ainda mais instigada em saber o que quem é o tio de verdade.

Envolvido com a máfia russa e rival de Mavi (Chay Suede), Volney é atualmente o braço direito de Viola (Gabz).

Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi.

Fátima pede um tempo para Gael para se refazer da relação com Robson. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena a Sumiu. Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Luma decide encontrar Viola.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.