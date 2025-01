Beatriz ganha novo par romântico inesperado em 'Garota do Momento'

Segundo informações do jornal O Globo, Daniel Rangel entra no elenco de "Garota do Momento" (Globo) como um novo par romântico para Beatriz (Duda Santos).

O que vai acontecer

Em "Garota do Momento", Daniel Rangel viverá Cássio Cavalcanti. Ele é um ator de telenovelas.

Cássio Cavalcanti será o par romântico de Beatriz em uma telenovela que acontecerá dentro da trama. A produção será a adaptação do livro "Senhora", de José de Alencar, e a filha de Clarice (Carol Castro) viverá a protagonista Aurélia Camargo.

A telenovela será patrocinada por uma empresa de eletrodomésticos. O patrocinador será Onofre, um novo personagem vivido por Pablo Sanábio.

Daniel Rangel e Pablo Sanábio entram em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy e Victor Pollak/Globo

