BBB 25: Vitória cobra atitudes de Mateus: 'A gente precisa conversar'

Vitória Strada e Mateus conversaram sobre a relação da dupla na área externa do BBB 25 (Globo) após a atriz sentir que o arquiteto estava agindo de forma muito independente.

O que aconteceu

Vitória disse que sente que Mateus não está alinhando seu jogo com o dela. "O que me incomodou? A gente estava ali conversando com a Mona. Adoro a Mona, até agora no jogo confio nela, mas não dá."

Eu não gostaria que você tivesse chegado e aberto o que você achava de todo mundo sem a gente ter conversado antes.

Ela continuou. "Tenho a sensação que às vezes, quando falo certas coisas, você leva muito para um lado extremo. Quando falo que a gente precisa estar mais juntos e conversar, você diz que a gente também precisa estar com as outras pessoas. Nunca disse que não era para a gente não estar."

Estou com tudo isso muito guardado e precisava ter esse momento, que é muito pouco, para dizer tudo que estava sentido. Não tem como a gente ter esse tipo de conversa no meio das meninas, mesmo elas sendo nossas aliadas.

Mateus disse que Vitória tinha razão. "Amiga, vem aqui. Te amo! Eu sinto que, tipo assim, quando a gente fica mais acalorado a gente dá umas tacadas um no outro, entendeu?"