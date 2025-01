BBB 25: Primeiro queridômetro tem 'cobra', 'mentiroso' e 'vômito'

Os participantes do BBB 25 preencheram o queridômetro pela primeira vez nesta quarta-feira (15). Os emojis escolhidos, de forma individual e não em dupla, causaram reações diversas no elenco.

O que aconteceu

Apesar do jogo estar começando, nem só de corações o queridômetro foi formado. Edilberto, por exemplo, recebeu emojis de alvo e cobra. Diego Hypolito também deu um vômito para o circense.

Diego, por sua vez, ganhou emojis de mentiroso. Um deles foi de Gabriel, que na dinâmica da noite passada criticou o atleta pelo fato dele mesmo ter se autointitulado mentiroso. No momento em que ele viu o que recebeu, fez uma expressão de surpresa.

Diogo Almeida distribuiu emojis negativos. Ele escolheu Hypolito e Mateus como mentirosos. Vilma, mãe do ator, colocou o mesmo emoji para Aline.

Quem recebeu cobra:



Aline deu cobra para Edilberto.

Diego Hypolito deu cobra para Gabriel.

Diogo Almeida deu cobra para Vinícius.

Vinícius deu cobra para Edilberto.

Quem recebeu vômito

Diego Hypolito deu vômito para Edilberto.

Giovanna deu vômito para Marcelo.

Quem recebeu mentiroso:

Diogo Almeida deu mentiroso para Diego Hypolito e Mateus.

Gabriel deu mentiroso para Diego Hypolito.

Vilma deu mentiroso para Aline.

