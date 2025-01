BBB 25: Gracy explica incômodo com Marcelo, enquanto brother se isenta

Gracyanne Barbosa reclamou do comportamento de Marcelo no BBB 25. Ela disse que o servidor público quis pegar em sua bunda com a "autorização da mulher", Arleane.

O que aconteceu

Gracyanne estava conversando com sua irmã, Giovanna, na academia nesta quarta-feira (15). Ela disse que Arleane ficou curiosa para pegar em sua bunda e, depois de tocar a musa fitness, chamou o marido. "Ela disse: 'vem amor, pode pegar'. E ele veio".

A influenciadora ficou incomodada com a situação. "Eu falei: 'não, só ela'". Gracyanne reforçou que se sentiu invadida com o que aconteceu.

Giovanna relembra que Marcelo também fez comentários sobre o conteúdo de Gracyanne em um site de conteúdo adulto. "Achei machista por conta do assunto [do site adulto], e depois que a Gracy me falou da história da bunda".

A médica veterinária ainda afirmou que Marcelo trocou o nome de sua irmã por Viviane Araújo. "Aí ele errou o nome dela, não sei se fez de maldade. Porque assim, muito estranho errar o nome dela assim", disse e ainda continuou: "Tipo, nem conheço a Viviane, não tenho problema nenhum com ela. Mas chamar a Gracy de Viviane? Tem tantos anos, sabe. Errar assim, dentro da casa com a pessoa aqui? Não sei se ele fez proposital".

Vinicius entrou na academia e passou a participar da conversa. O baiano disse que o casal é "gente boa", mas algumas atitudes são questionáveis.

Do outro lado da casa, dentro do quarto fantástico, Marcelo também resgatou o assunto ao analisar seu queridômetro. "Quem me deu vômito pode ter sido a irmã da Gracyanne por eu ter trocado o nome dela pela Viviane Araújo. Acho que eu não fiz isso", garantiu.

Em conversa com os gêmeos, Edilberto, Maike e Gabriel, o marido de Arleane explicou o motivo das reclamações de Gracy e Giovanna. Na visão do participante, mesmo que ele tenha confundido o nome da participante e brincado sobre pegar na bunda dela com a autorização de sua esposa, isso não o caracteriza como um homem machista.