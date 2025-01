BBB 25: como foi a noite de Joselma e Guilherme dormindo fora da casa?

Joselma e Guilherme foram punidos após uma dinâmica do BBB 25 e precisaram dormir na área externa da casa.

O que aconteceu

Sogra e genro foram escolhidos por Thamiris, Camilla e os gêmeos João Pedro e João Gabriel para receber a consequência. A dinâmica obrigava as duplas a escolherem com quem tinham mais afinidade, e quem não gostariam de jogar junto. Quem recebia mais escolhas negativas, estava sujeito a ser unido.

Joselma e Guilherme receberam um colchão da produção. Ele foi disposto na área externa da casa, mas ainda assim coberta. Eles também tinham travesseiro, uma colcha e cadeiras de praia.

Joselma acordou por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (15), e pensativa durante um tempo. Alguns minutos depois, o genro também desperta. Ela diz que dormiu bem do lado de fora. "Eu fazia questão de dormir aqui toda noite. Melhor do que dormir naquele aperto, naquele quarto apertado". Guilherme concordou.

Eles levantaram oficialmente por volta das 9h, junto com o restante da casa. Joselma voltou a falar da natureza, e elogiou os passarinhos que podiam ser vistos na área externa da casa.

