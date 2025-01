Após dois festivais, Twenty One Pilots testa agora a força de seu show solo

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu e-mail toda quarta a versão completa. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Destaque da semana

Que o Twenty One Pilots manda bem em festival a gente já sabe: a dupla veio ao Brasil para o GP Week, em novembro de 2022, voltou poucos meses depois para o Lollapalooza Brasil e ganhou ainda mais admiração dos fãs; agora é o teste do eu sozinho. O TOP começa na quarta (22), em Curitiba, turnê brasileira que passa por três cidades, e vai mostrar se tem a mesma força (ou até mais) como artista solo.

Entre os dois shows em festivais no Brasil e a nova vinda, Tyler Joseph e Josh Dun lançaram o álbum 'Clancy', motivo da atual turnê mundial que inclui nosso país. Para apresentar o novo trabalho ao público, o Twenty One Pilots abriu uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, na ocasião, e mostrou os videoclipes oficiais do projeto.

'Clancy' expõe o habitual bom trabalho da dupla já nas duas primeiras faixas, 'Overcompensate' e 'Next Semester'. O álbum tem ainda mais canções envolventes, como 'Routines in the Night' e 'Backslide'.

Twenty One Pilots provou potencial de headliner no Lollapalooza 2023 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Nos shows da turnê que chega ao Brasil, o TOP tem tocado o álbum quase na íntegra, alternando as faixas com outros temas de sua carreira, como os hits 'Jumpsuit' e 'Stressed Out', apresentados no bis. Tudo isso aliado a uma performance singular em que boa parte do tempo o cantor Tyler Joseph fica longe do palco e mais próximo do público enquanto o baterista Josh Dun faz malabarismos percussivos.

Twenty One Pilots no Brasil

Quarta (22/1) , na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

, na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) Sexta (24/1) , na Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

, na Farmasi Arena (Rio de Janeiro) Domingo (26/1), no Allianz Parque (São Paulo)

Vendas: Eventim