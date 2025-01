Após criticar sisters, Raissa estranha afastamento no BBB 25: 'Adoro elas'

Raissa, 19, estranhou o comportamento de Thamiris, 33, e Camilla, 34, após ter criticado a dupla na dinâmica da última terça-feira (14) do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a dinâmica de ontem, a circense afirmou que a dupla de cariocas são VTzeiras. O comentário não caiu bem para as irmãs, que se ofenderam com o julgamento de Raissa, sem que ela nem as conhecesse.

Já nesta manhã, enquanto conversava com Marcelo e Edilberto, a sister estranhou o comportamento da dupla criticada. "A Camilla com a Thamiris não gostaram muito não, estão com a cara meio virada pra mim. Eu adoro elas, mas falei uma coisa que achei", justificou.

Buscando compreender o lado da dupla, Ed reconheceu: "Eu acho assim, eu entendi o seu ponto de vista, Raíssa. Porque a gente colocou uma escala de achar que a pessoa tá batendo o exagero, entendeu?".

Tentando defender seu ponto de vista, Raissa ainda insistiu: "Ela falou, 'a minha verdade é essa'. Mas eu não sei sua verdade porque eu ainda não te conheço o suficiente. Entendeu?".