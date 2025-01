Anitta entra na casa do BBB 25 com o pai e anuncia: 'A gente vai ficar'

Na noite de quarta-feira (15), Anitta entrou na casa do BBB 25 (Globo) com seu pai, Mauro, e fez uma trolagem com os participantes.

O que aconteceu

Anitta anunciou que participará do programa como participante. "Acreditem ou não, a gente vai ficar."

Na verdade, trata-se de uma trolagem. Anitta fará o show da quarta-feira mais tarde.

Ela abraçou todos os brothers e sisters e seguiu a brincadeira. "Eu estava tentando há muito tempo entrar e nunca deixavam. Falaram que eu tinha vantagem."

Anitta disse que estava fazendo um show, quando a avisaram que ela iria para o programa. "Fiz um show e falaram: Esse ano vai rolar. E aí a gente veio."

Alguns participantes imaginaram se tratar de uma mentira. "Você vai cantar mais tarde."

Ela negou. "Há muitos anos eu tento vir. Por que eu acho muito divertido, eu amo. Eu assisto sempre. Eu fiz show sábado e domingo. Na segunda-feira, meu assessor falou: "Eles falaram que pode."

A cantora ainda disse que não veio pelo prêmio. "Eu vim pela experiência. Eu queria muito participar. É uma experiência antropológica."