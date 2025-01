'Ainda Estou Aqui' estreia com 92% de aprovação nos EUA: 'Quase perfeito'

"Ainda Estou Aqui" chega aos cinemas dos Estados Unidos na sexta-feira (17) aclamado pela crítica especializada: no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas, o longa brasileiro soma 92% de aprovação desde sua estreia no Festival de Veneza, em setembro passado.

Com 36 resenhas publicadas, a maioria da imprensa dos Estados Unidos, o filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro por sua atuação, mantém a tendência de ser bem recebido pelos críticos, com raras exceções, a exemplo do francês Le Monde, que criticou "Ainda Estou Aqui" e a performance de Torres.

O que dizem os críticos

"'Ainda Estou Aqui' é quase perfeito", afirmou Emma Kiely, do Collider. Para a jornalista, "poucos filmes irão proporcionar a mesma emoção" que o longa de Salles.

"Profundamente comovente e cativante", destacou Jessica Kiang, da Variety. A jornalista elogiou a direção de Walter Salles, de "notável elegância e naturalismo".

"Fernanda Torres tem uma atuação complexa e magnífica", escreveu Wendy Ide, do Screen Daily. O site também exaltou a direção de Salles, que "nunca exagera nas batidas emocionais do filme" e confia na atuação "magnífica" de Torres.

"'Ainda Estou Aqui' é envolvente e profundamente tocante, que revela uma rica camada de emoção", escreveu David Rooney, do The Hollywood Reporter. Para o jornalista, o filme que retrata a vida de Eunice Paiva no contexto da ditadura é, "sem dúvida, uma das melhores obras de Salles".

"Fernanda Torres está simplesmente fantástica", afirmou Chase Hutchinson, do The Wrap. "A atuação de Torres é uma das mais marcantes de sua carreira", destacou Nicholas Ball da IonCinema.

"O relato de Salles baseado em fatos reais sobre a situação dos desaparecidos [na ditadura] é compreensivelmente afetado e pode carregar uma certa dose de sentimentalismo. No entanto, 'Ainda Estou Aqui' continua sendo um drama profundo e comovente sobre os desaparecidos da nação", disse Xan Brooks, do The Guardian.

As conquistas de 'Ainda Estou Aqui'

Filme de Salles já ganhou os seguintes prêmios.

Melhor roteiro, no 81º Festival de Veneza

Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama

Melhor Filme Internacional no Festival de Cinema de Palm Springs

Melhor atriz em filme internacional, na Celebração Anual do Cinema & Televisão Latinos da Critics Choice Association

Melhor filme do júri popular em diferentes festivais: na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver (Canadá); no Festival de Cinema de Mill Valley (Estados Unidos); no Festival de Pessac (França), onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, do júri jovem

Melhor filme estrangeiro, no New Mexico Critics Awards 2024

A temporada de premiações está longe de acabar. "Ainda Estou Aqui" concorre a melhor filme de língua estrangeira no Critics Choice Awards e no BAFTA, o Oscar britânico. O prêmio mais aguardado é o Oscar, que anuncia seus indicados no dia 17 de janeiro.

No Brasil, "Ainda Estou Aqui" é sucesso de bilheteria. O filme já ultrapassou 3 milhões de espectadores, sendo a primeira obra nacional a atingir essa marca desde a pandemia de covid-19. Foi a 5ª maior bilheteria do ano, e o único filme nacional no top 10.