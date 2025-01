Acusada de homofobia, Renata Fan foi Miss Brasil aos 23 e é estrela da Band

Renata Fan foi acusada de homofobia após compartilhar meme em tom jocoso de Pabllo Vittar ao lado de Denilson. A apresentadora do Jogo Aberto quis fazer uma "zoeira" com o ex-colega de trabalho, mas foi criticada por ter recorrido à homofobia.

Fan apresenta o esportivo desde 2007 e há anos tinha como seu coapresentador Denilson. O ex-jogador, no entanto, trocou a Band pela Globo ao final de 2024.

Quem é Renata Fan

Ex-Miss Brasil. Natural de Santo Ângelo, Renata venceu o concurso de Miss Brasil em 1999, aos 23 anos, como representante do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, ela representou o Brasil no Miss Universo e terminou a competição no 12º lugar.

Fan afirma sentir muito orgulho de suas conquistas como miss. "O Miss Brasil foi, talvez, a grande primeira passagem decisiva na minha vida. Não sabia exatamente qual estrada estava percorrendo, mas hoje eu sei que foram 20 anos de construção, de vivências que me beneficiaram como pessoa e como ser humano", declarou em entrevista a Folha, em 2019.

Ela é formada em Direito pelo Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo. Sua segunda graduação foi em jornalismo pela FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado), em São Paulo.

Renata entrou para o mundo dos esportes em 2003. Antes da Band, ela apresentou o "Terceiro Tempo", ao lado de Milton Neves, e o "Debate Bola", ambos na Record. Em 2007, foi contratada pela Band para apresentar o "Jogo Aberto", onde está até hoje.

Fan é uma das estrelas da programação da Band. Com programa estável nos medidores de audiência, a apresentadora também é um sucesso comercial em ações do esportivo que comanda.

Torcedora fanática do Internacional. A paixão pelo colorado gaúcho é influência de seu pai. Ela namora há 16 anos com o piloto Átila Abreu.

Entenda o caso

Fan gerou polêmica após publicar em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto. A publicação ainda segue no perfil de Renata.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos no final de 2024, e em seguida assinou contrato com a Globo.

Nos comentários, os seguidores de Renata Fan fizeram pontuações de caráter homofóbico e em tom de deboche. "Um ano com filé e outro com ovo", disse um seguidor. "E o cara falou mal do Ronaldo Fenômeno. E agora Diadema", escreveu outro. "Não tem nem como defender o Denílson", apontou outro.

Pabllo Vittar se manifestou e acusou Fan de praticar homofobia. A drag queen destacou que a publicação de Renata é homofóbica e, aquilo que para ela é uma "brincadeira", significa o assassinato de muitos LGBTs.

Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira' . Pabllo Vittar

Denilson não se manifestou diretamente sobre a postagem de sua ex-colega de trabalho. No entanto, o comentarista alfinetou Fan ao postar curtindo dia de sol na piscina e exaltar sua ida para o time de contratados da Globo.

Até o momento, Renata Fan não se manifestou sobre as acusações de homofobia. Entretanto, ela ironizou as críticas ao vivo no Jogo Aberto desta quarta-feira (15).