Susto, imunidade e decepção: como foi a 1ª prova de resistência do BBB 25?

A primeira prova de resistência do BBB 25 começou na noite de segunda-feira (13), durante a transmissão ao vivo. A disputa dá a dupla vencedora imunidade para Paredão de estreia do programa.

Como foi a prova

A primeira dupla a deixar a disputa foram as irmãs Thamiris e Camilla. Elas foram eliminadas após cerca de 30 minutos de dinâmica.

Vilma, mãe de Diogo, estava indisposta. Ela avisou ao filho, Diogo Almeida, que não estava se sentindo bem, e decidiram juntos que deixariam a disputa por imunidade depois de três horas e 20 minutos. Ela chegou a desabafar sobre suas inseguranças relacionadas a outras provas. "Será que não vou conseguir [fazer] resistência?". Ela foi consolada pelo filho.

Conforme os brothers retornaram para a casa, tomaram um susto. Eles se surpreenderam com a chegada de duas pessoas novas, Guilherme e Joselma, que foram escolhidos pelo público para completar o elenco do programa. Aline chegou a reclamar que eles haviam tomado conta da cama que era dela.

Diego Hypólito se mostrou decepcionado depois de deixar a prova. O ex-ginasta confirmou para João Gabriel que estava 'grilado' por ter perdido a disputa. "E não é culpa de ninguém, eu fico estressado. Primeira prova, eu queria ir até o final, até às sete da manhã", disse.

A última dupla a deixar a disputa foi Renata e Eva. A disputa durou pouco mais de seis horas, e as bailarinas ganharam a imunidade da semana.