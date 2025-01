Rosana trai o marido de forma surpreendente em 'Volta por Cima'

No capítulo de quarta-feira (15), da novela "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) irá trair a confiança de Edson (Ailton Graça).

O que vai acontecer

Após discutir com o marido mais uma vez, a mãe de Nando (João Gabriel D'Aleluia) decide se vingar. "O Edson não está aí se acertando com o passado dele? Então, eu também vou fazer as pazes com o meu", reflete.

Ela inicia seu plano indo até a lanchonete de Neuza (Valdineia Sorina) bater boca com a ex-namorada de Edson. "Parabéns, Neuza! Você está conseguindo o que queria, não é? O Edson pode ser bobo de abrir o bolso pra vocês, mas eu não vou deixar meu marido se desfazer de todo o nosso patrimônio por causa de vocês", fala.

A dona da lanchonete não deixa barato e rebate as provocações de Rosana. "Sabe o que eu acho? Que você está com muito tempo livre pra ficar caçando confusão", diz Neuza. "Nisso eu concordo com você. Mas isso vai mudar", responde a ricaça.

Depois disso, Rosana procura Gerson Barros (Enrique Diaz). "Eu já tenho a resposta pra proposta que você me fez", afirma ela.

A mulher de Edson trai a confiança do marido voltando a ser rainha de bateria. "Ah, não me diz que você...", se impressiona Gerson. "Eu aceito. Quero voltar a ser rainha de bateria da nossa escola!", garante Rosana.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.