Renata Fan é acusada de homofobia após 'piada' com Pabllo Vittar e Denilson

Renata Fan foi acusada de homofobia após fazer piada com meme de Denilson ao lado de Pabllo Vittar nos estúdios Globo.

O que aconteceu

Fan compartilhou em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos no final de 2024, e em seguida assinou contrato com a Globo.

Nos comentários, os seguidores de Renata Fan fizeram pontuações de caráter homofóbico e em tom de deboche. "Um ano com filé e outro com ovo", disse um seguidor. "E o cara falou mal do Ronaldo Fenômeno. E agora Diadema", escreveu outro. "Não tem nem como defender o Denílson", apontou outro.

Acusação de homofobia

Renata Fan também foi acusada de endossar postagem homofóbica ao compartilhar o meme em tom de piada. "Renata como jornalista esportiva influente tem a responsabilidade de refletir sobre o impacto de suas postagens. Ao compartilhar um meme que envolve Pabllo Vittar e Denílson é fundamental que isso seja feito sem reforçar estereótipos ou preconceitos que atingem", disse um perfil no X.

"Homofobia recreativa é o preconceito disfarçado de 'brincadeira' ou 'humor' que reforça estereótipos e discriminação contra LGBTQIA+. Mesmo sutil, causa danos e perpetua a homofobia na sociedade", escreveu outro. "Nos comentários está todo mundo rindo junto e debochando. Não tem graça. É só preconceito. Vergonha da Renata Fan", destacou um terceiro. "Renata Fan mais uma vez usando do privilégio e de seu público majoritariamente masculino e que a sexualiza a todo momento para destilar homofobia contra alguém que nunca a atacou ou fez referência", escreveu mais uma.

Até o momento, Renata Fan não se manifestou sobre as acusações de homofobia. Denilson e Pabllo Vittar também não comentaram a "brincadeira" da apresentadora.