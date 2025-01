Rei da Pornochanchada relembra motivo do término do namoro com Vera Fischer

David Cardoso, 81, relembrou o motivo do término de seu relacionamento com Vera Fischer, 73.

O que aconteceu

Durante participação no podcast Papagaio Falante, o Rei da Pornochanchada relembrou o romance que teve com Vera Fischer em 1972. O namoro aconteceu durante as gravações do filme "Sinal Vermelho, as Fêmeas".

David conta que o relacionamento durou três meses e que ele foi trocado por outro homem. "Eu era bem louco por ela, mas ela estava interessada em outra pessoa na época. Nós íamos almoçar, e ela me contava sobre essa pessoa que ela gostava na época. Era um político muito famoso. Eu não tinha um tostão", disse.

Ele opinou sobre a influência desse homem na carreira de Vera. "Esse cara acompanhava a carreira dela e fez de tudo para ela ir para o Rio de Janeiro. Aí ela deslanchou. A TV a chamou, e ela explodiu. É uma grande atriz. Sou muito fã dela", opinou.

O ator finaliza dizendo que Fischer não foi valorizada pelos homens com quem se relacionou durante a vida. "Acho que ela se cercou de alguns homens que a valorizaram como fêmea, como mulher. É a impressão que eu tenho. Se aproximaram do nome, mulher bonita, gostosa. Não deram o devido valor para ela", opinou.