'Que voz é essa?', web repercute bronca do novo Big Boss do BBB 25

Com a saída de Boninho da TV Globo, uma nova voz surgiu para chamar atenção dos participantes do BBB 25 — algo que divertiu a web.

O que aconteceu

Durante a manhã desta terça-feira (14), Eva e Renata se preparavam para entrar no banho quando receberam um chamado do Big Boss. "Atenção, o microfone", afirmou a voz do "além".

As duas haviam retirado o microfone para poder entrar no chuveiro, mas após a bronca colocaram o aparelho novamente. "Eu ia entrar, tu entrou... foi triste, viu", Renata tentou se explicar.

Nas redes sociais, o público se divertiu com a nova voz do Big Boss. "Que voz é essa?", se assustou uma internauta. "Que diva a nova voz do BBB", elogiou outra. "Linda a homenagem que a produção do BBB fez colocando a voz do Gil do Vigor no Big Boss", brincou uma terceira.