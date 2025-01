Princesa Kate, do Reino Unido, visita hospital para agradecer equipe após tratamento de câncer

LONDRES (Reuters) - Kate, princesa britânica de Gales, visitou o hospital de Londres onde recebeu tratamento contra o câncer nesta terça-feira para agradecer pessoalmente aos médicos por seu cuidado e apoio, disse seu gabinete.

Kate, 43 anos, foi submetida a um tratamento de quimioterapia preventiva depois que uma grande cirurgia abdominal há um ano revelou a presença de câncer, o que significa que ela só estava bem o suficiente para realizar um punhado de compromissos públicos durante o restante de 2024.

Em sua primeira viagem individual desde que retornou às funções oficiais, Kate visitou o Royal Marsden Hospital, no centro de Londres, onde ela se submeteu ao tratamento, concluído em setembro.

Ela se encontrou com pacientes e funcionários e falou sobre o atendimento que recebeu no hospital. A viagem também marcou o anúncio de que ela se tornou patrona conjunta da unidade especializada em câncer com seu marido, o herdeiro do trono, Príncipe William.

Ela disse a um paciente que o impacto em sua família havia sido "muito, muito difícil".

"A princesa queria fazer a viagem para mostrar sua gratidão à incrível equipe, mas também para destacar o atendimento e o tratamento de ponta que a Marsden oferece", disse um porta-voz do Palácio de Kensington.

Em mensagens de vídeo altamente pessoais, Kate falou sobre como a doença foi difícil para ela, William e seus três filhos pequenos, a princesa Charlotte, 9, e os príncipes George, 11, e Louis, 6.

"A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para as pessoas mais próximas", disse ela em uma atualização para marcar o fim de seu tratamento com quimioterapia.

No ano passado, a família real passou por 12 meses traumáticos com o rei Charles também em tratamento contra o câncer. Uma fonte do Palácio de Buckingham disse que o tratamento do monarca está indo em uma direção positiva e continuaria este ano.

(Reportagem de Michael Holden)