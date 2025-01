Pai de Neymar curte vídeo sensual de Fernanda Campos, ex-affair do filho

Neymar Pai, 59, virou assunto ao curtir um vídeo de Fernanda Campos, 27, que já foi apontada como amante de Neymar Jr., 32.

O que aconteceu

A modelo, que foi pivô de um dos términos do jogador de futebol brasileiro com a atual namorada, Bruna Biancardi, 30, postou um vídeo sensual, no qual ganhou uma curtida do empresário. Ela mostrou o print da curtida dele.

Fernanda ainda disse o que pensa da curtida de NeyPai. "Sempre achei ele curioso, então não foi nenhuma surpresa. Só me chamou a atenção porque foi logo que postei, acho que ele já estava com o perfil aberto bisbilhotando. Eu falo, todo mundo quer ver o que o menino Ney viu (risos)", brincou.

A influenciadora, que é criadora de conteúdo adulto no OnlyFans e Privacy, afirmou que ganhou vários assinantes após a curtida do pai de Neymar. Porém, segundo ela, um tempo depois, ele descurtiu o post,"Pena que ele deu deslike, não precisava… Foi ele curtir o vídeo que ganhei um monte de assinante novo, todos curiosos pra ver o conteúdo proibido. Alguns usaram nomes fakes e e-mails aleatórios para assinar, será que um deles é o Neymar pai?".

O empresário namora Mariane Bernardi. Ele faz raras aparições com Mariane. A última foi no aniversário de um ano da neta, Mavie.