Chico Barney explica previsão sobre Gracyanne ser campeã do BBB 25

Gracyanne Barbosa é o nome mais forte do elenco e irá vencer o reality show da TV Globo, cravou o colunista Chico Barney na edição do Central Splash desta terça-feira (14).

Eu tô nessa já faz alguns anos, o Brasil me conhece, eu nunca errei um campeão de reality show, não é nem em termos de BBB, é reality show. E quem vai ganhar o BBB 25, sem qualquer sombra de dúvida, é Gracyanne Barbosa.

A Gracyanne Barbosa chega como o nome mais forte do elenco, ela chega como, na minha opinião, até acho que é o camarote mais relevante que já passou pelo programa, que é uma pessoa que pode ter tido suas polêmicas e tudo mais, mas sempre num tom positivo.

A gente não tem uma Gracyanne Barbosa cancelada, mesmo com imbróglios, com fofocas, com isso, com aquilo, ela é uma pessoa que sempre se manteve bem na mídia, e sem deixar de render histórias interessantes.

O colunista seguiu sua análise sobre o favoritismo de Gracyanne no BBB, mas disse que a participante precisa virar a chave na questão do ovo.

Eu acho que o Brasil vai se interessar muito pelo que a Gracyanne tem para oferecer lá dentro, mas ela precisa virar a chave do ovo rápido, que acho que isso aí já, já ninguém aguenta mais.

Mas eu tenho a impressão que ela, uma advogada, empresária, que é musa fitness, que ela virou sinônimo de uma categoria, da categoria mais popular do Brasil hoje de consumo de conteúdo, não só de esporte, mas de consumo de conteúdo, que é esse universo da maromba, da musculação.

Então eu acho que ela vai saber usar todos os seus aprendizados de conteúdo e de relação com a mídia para bombar, para bombar.

Pior audiência da história do BBB? Não é bem assim...

O BBB 25 teve sua pior audiência de estreia da história do reality show, com 18 pontos, segundo dados do Ibope, mas os baixos números não tratam especificamente sobre o programa da TV Globo, analisou o colunista Chico Barney na edição desta terça-feira (14) do Central Splash.

Se a gente for olhar o dia a dia de audiência de Mania de Você, que é a novela das 21h, ela tem tido uma média inferior às piores médias antigas do BBB, que é 22.5. Não é difícil ter Mania de Você, acho que semana passada foi a melhor quinta-feira da história do Mania de Você, com 21,8 pontos.

Daí é óbvio que o que vem depois, na migração de audiência e tudo, sai uma galera da novela, chega uma galera do BBB, mas é um horário mais tarde, tem menos TV ligada. Então acho que é natural. Eu não entendo isso como um problema específico do BBB, é um problema profundo, e é um problema, mas não é uma rejeição ao programa necessariamente.

