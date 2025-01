No BBB 25, Gracyanne se preocupa com quantidade de ovos: 'Fiquei com fome'

Gracyanne Barbosa, 41, está enfrentando um verdadeiro desafio para manter sua dieta de ovos dentro do confinamento do BBB 25. Já no segundo dia de programa, a sister se preocupou com a quantidade do alimento.

O que aconteceu

Enquanto almoçava na companhia de Giovanna, a musa fitness garantiu que seu prato estava ótimo. "Super ficou satisfatório cinco ovos e brócolis", analisou.

Conhecendo os hábitos de sua irmã, Giovanna demonstrou um certo receio sobre as próximas refeições."Eu fiquei com medo, porque comecei a olhar ali [a parte em que os alimentos estão guardados] e tem que durar ainda...".

Gracy garantiu que mudaria sua base alimentar ao perceber que outras pessoas também comem ovos. "Eu vou tirar um frango e mais tarde vou comer frango. Porque, viu, todo mundo come ovo também", disse. "Não, todo mundo não, não é só você não... todo mundo come", concordou Giovanna.

Avaliando sua porção individual de ovos, a modelo afirmou que os seus já estão acabando. "É, digamos que venha tipo por dúzia [as cartelas de ovos], tem pra mais 4 dias só! Sendo assim, modesta", calculou rapidamente a irmã de Gracyanne.

Ainda que tenha se demonstrado positiva antes de entrar no confinamento, Gracy admitiu que sua alimentação no programa não está sendo suficiente. "Eu não sei o que eu vou fazer, tipo, ontem eu fiquei com fome!", revelou.

Giovanna ainda lembrou a irmã de que agora, no começo do reality, as comidas costumam ser mais fartas. "E tipo, foi regado assim porque foi no começo. Quando compra, não compra tanto assim".