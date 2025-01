Neil Gaiman nega acusações de abuso sexual, mas confessa descuido; entenda

O escritor britânico Neil Gaiman, 64, autor da HQ "Sandman" quebrou o silêncio sobre as acusações de abuso sexual que recebeu.

O que aconteceu

Relatos de supostos abusos foram divulgados pela New York Magazine, publicada nesta segunda-feira (13). O escritor, então, divulgou um texto em seu site, negando as acusações. "Fiquei em silêncio até agora, tanto por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias quanto por um desejo de não chamar ainda mais atenção para uma grande quantidade de desinformação. Sempre tentei ser uma pessoa reservada e senti cada vez mais que as redes sociais não eram o lugar adequado para falar sobre questões pessoais importantes. Agora, cheguei a um ponto em que sinto que devo dizer algo".

De acordo com Gaiman, os relatos divulgados são algo que nunca aconteceu. "Descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que definitivamente não aconteceram. Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca".

Ele segue afirmando que é inocente. "Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm nenhuma relação com a realidade. Estou preparado para assumir a responsabilidade por qualquer erro que tenha cometido. Não estou disposto a virar as costas para a verdade, e não posso aceitar ser descrito como alguém que eu não sou, e não posso, nem vou, admitir ter feito coisas que eu não fiz".

O autor, no entanto, confessou ter sido "descuidado com os corações e sentimentos das pessoas". "Ao mesmo tempo, enquanto reflito sobre o meu passado - e ao revisar tudo o que realmente aconteceu, ao invés do que está sendo alegado - eu não aceito que tenha ocorrido nenhum abuso. Repetindo, nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém".

Em julho do ano passado, uma série de mulheres denunciaram Gaiman de agressão sexual. As denúncias foram feitas em entrevistas veiculadas no podcast britânico Tortoise Media.

Após as declarações, a repórter Lila Shapiro apurou detalhes perturbadores relatados pelas mulheres. Elas acusam o autor de comportamento coercitivo, assédio e agressões sexuais.