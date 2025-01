Miss Argentina perde título após acusar Miss Universo de ser 'armado'

A organização do Miss Universo optou pela revogação do título de Miss Argentina para Magalí Benejam, 30, que o conquistou em maio do ano passado.

O que aconteceu

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (14), por meio do site oficial do concurso. "Nossos valores focam em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis", destacou o comunicado.

A cassação do título aconteceu em decorrência das críticas que a própria Magalí fez ao concurso, acusando-o de ter sido 'armado'. "Eles [jurados] começaram a se entreolhar [após o anúncio do resultado], como se dissessem: 'Não foi isso que escolhemos, não foi isso o que eu escolhi'. Foi isso que pareceu de fora. Foi aí que eu disse: 'Isso está arranjado'. Sempre foi armado, todos os anos", disparou ela, durante entrevista concedida em dezembro ao youtuber King Lucho.

Benejam criticou também a detentora atual do título de Miss Brasil, Luana Cavalcante, 25. "Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que, por quatro vezes, quis falar com ela em português, porque falo português perfeitamente, mas ela me respondeu em inglês?"