Minerato celebra arquivamento de denúncia por racismo: 'O bem sempre vence'

Ana Paula Minerato, 33, celebrou nas redes sociais a decisão do Ministério Público de arquivar a denúncia de racismo contra ela.

O que aconteceu

A modelo publicou uma mensagem festejando a "vitória do bem contra o mal". "É que no final... O bem sempre vence o mal! O bem e a verdade", compartilhou ela nos stories de seu Instagram, na última segunda-feira (13).

O promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes decidiu pelo arquivamento da denúncia contra Minerato, alegando "falta de provas". "Não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer conduta criminosa. Examinando o expediente, não há justa causa para prosseguir. Verificando as informações encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer conduta criminosa", afirma ele, em um trecho do documento do MP.

O caso teve início com o vazamento de áudios em que Ana Paula disparava ofensas racistas contra a cantora Ananda, ao conversar com o rapper KT Gomez, seu ex-marido. "Você gosta de cabelo duro, KT? Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Porque isso ali é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", vociferava a loira na ocasião.