Marcelo aponta primeiros alvos do BBB 25: 'Eles não foram com minha cara'

Marcelo, 38, deu início nas conversas sobre o comportamento de outros participantes no BBB 25. No segundo dia de confinamento, o manauara apontou qual dupla tem potencial para ser seu alvo no primeiro paredão do programa.

O que aconteceu

No início da tarde desta terça-feira (14), o participante conversava com Edilberto, Raissa, e com os irmãos João Pedro e João Gabriel, quando apontou o nome de Aline e Vinícius como possíveis alvos. "Eu já percebi que a menina que é policial e o amigo dela não foram com a minha cara... eu quero que ardam!", disparou.

Imediatamente, todos que estavam na conversa concordaram com o marido de Arleane. "Eu senti um pouco de [aponta para o nariz, indicando soberba]", opinou Edilberto.

Após Raissa apontar que eles estão fechados em uma panelinha, João Pedro tomou iniciativa ao planejar a votação: "Aqueles que eu posso votar são Aline e Vinicius ou o Matheus e aquela atriz [Vitória Strada]".

Ao retornar para o assunto do comportamento de Aline e Vinícius, Marcelo voltou a opinar. "Cara, elas não foram com minha cara e quero que arda! Vou ser educado, mas percebi no olhar. Posso estar enganado, mas meu voto ainda não tá decidido. Tenho 2 dias para decidir se é isso mesmo", disse.