'Mania de Você': as próximas 2 cenas com Iberê mostram que personagem mudou

Iberê, personagem de Jaffar Bambirra, perdeu tanto espaço em "Mania de Você", que aparecerá com certo destaque em apenas duas cenas nas próximas semanas.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Desde que começou a nova fase de "Mania de Você", Iberê não tem aparecido tanto. O rapaz chegou a largar o emprego de braço direito de Mavi (Chay Suede) e assumiu estar cheio de contas o pai biológico de Luquinhas, filho de Lorena (Liza Del Dala).

Recentemente, ele aceitou trabalhar novamente para Mavi, mas com uma condição. Iberê não quer mais fazer parte de nenhuma falcatrua do vilão, mostrando que está, de certo modo, em redenção.

Até o fim de janeiro, Iberê aparecerá em destaque somente em duas cenas. O personagem que antes tinha grande potencial, pelo menos como o "príncipe" de Mavi, se reduzirá a um mero conselheiro amoroso do patrão.

Em ambas as sequências o irmão de Rudá (Nicolas Prattes) ouve as lamentações do chefe, que descobre a verdade sobre o paradeiro de Viola (Gabz) e volta a ficar obcecado pela moça.

Iberê (Jaffar Bambirra) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.