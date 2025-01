Luísa Sonza usa bumbum enorme fake para gravar clipe no Rio de Janeiro

Luísa Sonza, 26, gravou um novo clipe no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (14), a cantora foi fotografada gravando um novo clipe no bairro do Flamengo. Para a gravação, ela usou um "bumbum enorme", que foi feito com enchimento.

Luísa ainda posou ao lado da cantora argentina Emilia Mernes, 28, que também utilizava enchimento nos quadris. Emilia, conhecida por sua carreira internacional, colaborou com Bianca na música "Já É Tarde (No Más)" em 2020.

Além disso, Mernes mantém uma amizade com o jogador de futebol brasileiro Neymar, 32. A argentina também participou de um feat com Ludmilla, 29, e Zecca no lançamento de "No_Se_Ve.MP3" em 2023, e recentemente se uniu a Anitta, 31, e Tiago PZK, 23, na música "Alegría".

Imagem: Thiago Martins / AgNews