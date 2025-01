Lucy Alves quer se dedicar aos palcos: '2025 será essencialmente musical'

A cantora, atriz e multi-instrumentista Lucy Alves estreou a turnê "Gato do Mato" no festival Universo Spanta, no domingo (12), no Rio. O show contou com músicas do álbum novo da artista lançado em novembro, versões de Liniker e João Gomes, além da participação de Natascha Falcão.

O que ela contou

O trabalho novo de Lucy Alves fala da travessia nordestina para outras partes do país em busca de novas histórias e sonhos —o que narra a própria trajetória de Lucy. "Eu estou muito feliz de estrear esse projeto na cidade que me acolheu. Eu morei muitos anos na Paraíba e vim para o Rio de Janeiro construir minha carreira solo."

Realmente este álbum ['Gato do Mato'] fala dessa trajetória, traz ritmos diferenciados, fala muito do que eu estou vivendo agora, do meu amadurecimento musical e profissional. Lucy Alves

"Gato do Mato" tem uma mistura de ritmos que passa por maracatu, reggae, pop e até lambada. A ideia do trabalho é externar a essência nordestina de Lucy.

As músicas são todas de composição da artista, que prepara agora a agenda para levar seu show para outros estados. "A ideia é rodar o Brasil. A gente preparou o show para o Spanta. Agora a gente está montando toda uma agenda para divulgar. O interesse é rodar em todas as capitais."

Lucy Alves durante show no festival Universo Spanta, na noite de domingo (12), no Rio Imagem: Christian Rodrigues/Divulgação

Os projetos de Lucy para 2025 são voltados para a música, mas ela não descarta um retorno ao audiovisual em meio à agenda de shows. "2025 será um ano essencialmente musical para mim. Tenho muitos projetos para divulgar. É um ano muito focado no trabalho musical."

"Mas não estou fechada ao trabalho audiovisual. Inclusive tem um projeto que está no forno que muito em breve a gente vai divulgar", revela. Se um projeto audiovisual me chamar muito, aí eu movo mundos e fundos para estar nele. No momento o caminho que eu tracei é o da música, mas tudo pode acontecer."