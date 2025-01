Kéfera faz topless à beira da piscina durante férias na Bahia

Kéfera, 31, publicou uma foto fazendo topless durante férias na Bahia.

O que aconteceu

A influenciadora está curtindo suas férias em Trancoso, na Bahia. "Mais um ano curtindo o show da Elba Ramalho aqui em Trancoso", escreveu ela na legenda de uma postagem com várias fotos no local.

Além disso, Kéfera compartilhou uma foto em que aparece fazendo topless. A musa fitness foi fotografada pelo fotógrafo João Victor Moura.

A atriz vestia um biquíni nude com detalhes em dourado. Além da foto do topless, Kéfera compartilhou outras fotos à beira do biquíni com a mesma roupa de banho.