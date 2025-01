Hugh Jackman é visto aos beijos com atriz apontada como pivô de separação

Hugh Jackman, 56, foi flagrado aos beijos, dentro de um carro em Los Angeles, com a atriz Sutton Foster, 49.

O que aconteceu

O romance dos atores veio à tona no último dia 6 de janeiro, quando eles foram fotografados de mãos dadas em passeio pelas ruas de Santa Monica, nos Estados Unidos. A atriz é apontada como pivô do fim do casamento de 27 anos do astro da Marvel com a também atriz Deborra-Lee Furness, 69.

Os cliques foram divulgados pelo jornal britânico Daily Mail. Nas imagens, Jackman e Foster aparecem trocando beijos em uma garagem, na saída de um restaurante no bairro de San Fernando Valley.

Hugh Jackman e Furness anunciaram seu divórcio em setembro de 2023. As especulações do romance com Sutton Foster começaram nos bastidores do musical 'The Music Man', na Broadway.

Jackman e Foster trabalharam juntos em 'The Music Man' entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Nesta época, ele ainda estava casado, e Foster ainda também estava casada com o roteirista Ted Griffin, 54.

Sutton deu entrada em seu processo de divórcio em outubro de 2024. Em dezembro de 2024, uma pessoa próxima ao ator fez um relato ao Page Six sobre o romance entre os atores: "Eles estão 100% juntos e apaixonados e querem passar os restos de suas vidas juntos. Eles estão juntos. Eles saem por aí escondidos, mas é de conhecimento público".