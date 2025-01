Guilherme e Joselma, genro e sogra, são escolhidos para entrar no 'BBB 25'

O elenco do BBB 25 está completo. Guilherme e Joselma, genro e sogra, foram escolhidos por votação popular para entrar no reality show, que estreou nesta segunda-feira, 13, na Globo. Eles foram eleitos com 66,40% dos votos, superando as duplas formadas por Paula e Nicole, mãe e filha, e Joseane e Cléber, mãe e filho.

Vindos de Olinda, Pernambuco, Guilherme e Joselma têm 27 anos e 53 anos, respectivamente. Guilherme é fisioterapeuta geriátrico e ela vendia marmitas, mas atualmente não trabalha. Guilherme possui um relacionamento com a filha de Joselma, Letícia.

"Ele tem o coração muito humilde, de ser amoroso com as pessoas [...] Ele se preocupa com a família toda", falou Joselma, sobre o genro.

A nova dupla entra já imune - ou seja, não poderá ser indicada ao paredão nesta primeira semana de jogo.

O BBB 25 vai ser dividido em duas fases: na primeira, os participantes serão eliminados em dupla. Após, eles jogam individualmente e podem, inclusive, votar contra a sua dupla.

Este ano, a premiação do reality show pode chegar a impressionantes R$ 6 milhões, como adiantado pelo diretor da atração, Rodrigo Dourado.

O elenco da "rede BBB" em 2025 também foi atualizado: Gil do Vigor e Ceci Ribeiro comandarão o Bate-Papo BBB com os eliminados, Thiago Oliveira e Beatriz Reis farão parte dos flashes durante a programação e Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna comentarão os acontecimentos da casa.