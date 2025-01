Grammy mantém premiação em 2 de fevereiro em meio a incêndios em Los Angeles

Apesar dos devastadores incêndios que atingem Los Angeles desde a última semana, a cerimônia do Grammy 2025 será realizada conforme o planejado no dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, localizada na cidade. A Recording Academy, instituição responsável pela premiação, assegurou que a transmissão seguirá em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública, enquanto redireciona o foco do evento para apoiar as vítimas.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, 13, o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., e a presidente do conselho de curadores, Tammy Hurt, expressaram solidariedade às vítimas e destacaram ações de apoio já em andamento. "Nossos corações estão com todos os afetados pelos devastadores incêndios em Los Angeles. Esta cidade é o nosso lar, e lamentamos profundamente as perdas de vidas e a destruição causada nos últimos dias", escreveram.

Para ajudar os afetados, a Recording Academy e a MusiCares lançaram o Los Angeles Fire Relief Effort, com uma doação inicial de US$ 1 milhão.

"Graças a contribuições adicionais, já distribuímos mais de US$ 2 milhões em ajuda emergencial às pessoas mais necessitadas e continuaremos firmes em nosso compromisso de oferecer assistência contínua", afirmaram os líderes da entidade.

Mudança no tom da cerimônia

Os incêndios, que já destruíram milhares de estruturas e causaram a morte de mais de 20 pessoas, levaram a organização do Grammy a dar um novo tom à premiação deste ano. Além de celebrar os maiores nomes da música, o evento buscará arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios e prestará homenagem aos socorristas que atuam na linha de frente do combate às chamas.

"Em tempos desafiadores, a música tem o poder de curar, confortar e unir como nada mais. Os Grammys deste ano não apenas honrarão a arte e as conquistas da nossa comunidade musical, mas também servirão como uma plataforma para amplificar o espírito de resiliência que define a grande cidade de Los Angeles", destacou o comunicado.

Entre os principais indicados ao Grammy deste ano estão Beyoncé, com 11 indicações; Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete cada; além de Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan, com seis indicações.

Entre os brasileiros está Anitta, indicada na categoria Melhor álbum de pop latino por Funk Generation, e Milton Nascimento, indicado a Melhor álbum vocal de jazz, por disco em parceria com a americana Esperanza Spalding.