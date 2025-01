Gracyanne lembra dificuldades antes de ser famosa: 'Passava fome'

Em uma conversa com outros participantes na tarde de terça-feira (14), Gracyanne lembrou as dificuldades que enfrentou ao se mudar para o Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A sister disse que precisava passar uma imagem de forte. "Nunca fui pobre coitada, de forma alguma. Mas eu acho que a vida me fez querer ser forte o tempo inteiro. Eu tinha que ser forte."

Gracyanne contou que escondeu da família que passava fome. "O sonho da minha vida era trazer minha família pro Rio. Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome, minha mãe nunca soube, soube disso agora que já falei em outras entrevistas e tô falando aqui. Eu ligava para ela: 'Está tudo ótimo'. Eu não tinha onde dormir."

Eu dizia: Tá tudo bem. Eu não tinha nada. Eu limpava o albergue que tinha ali na frente. Eu tinha uma bicicleta, ficava com a bicicletinha ali, ainda ia para a faculdade, mas não tinha o que comer. Gracyanne Barbosa

Gracyanne lembrou ainda que as coisas melhoraram quando Bambam cantou a música do seu grupo, Tchakabum, no BBB 1. "Eu entrei no grupo com 17, 18 anos, mas não fazia sucesso. Estourou realmente quando o Bambam cantou no Big Brother. Talvez eu não tivesse ficado no Rio se o Bambam não tivesse cantado a música, eu já estava no limite. "