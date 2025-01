'Garota do Momento': Orlando pode ser pai biológico de personagem inusitada

Os próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) nos trará uma grande pista de que Orlando (Philipp Lavra) pode ser pai biológico de uma personagem da trama.

O que vai acontecer

Tudo acontecerá durante o desfile da Tecelagem Tropical. Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes), personagens da novela "Além da Ilusão", chegarão ao Rio de Janeiro para produzir o evento na cidade.

Clarice (Carol Castro) e Violeta discutirão com Maristela (Lilia Cabral) para que as garotas do Clube Gente Fina participem do desfile. Com isso, Ana Maria (Rebeca Carvalho) e Iolanda (Carla Cristina Cardoso) irão desfilar.

Ao ver mãe e filha no palco, o marido de Zélia (Letícia Colin) ficará chocado. Isso deixará claro que Orlando tem uma ligação com as duas.

Essa poderá ser uma grande pista de que Orlando teve um envolvimento amoroso com Iolanda e é o pai biológico de Ana Maria. Na trama, nunca ficou claro quem é a figura paterna da moça.

Ana Maria (Rebeca Carvalho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.