Fim da festa do líder? Entenda o que será o 'show de quarta' no BBB 25

Momento mais esperado após a vitória de uma liderança, a festa do líder não acontecerá no início do BBB 25. No lugar dela, o programa acrescentou o 'show de quarta'. Entenda!

O que aconteceu

Nos últimos anos do reality, as noites de quartas-feiras eram preenchidas pela festa do líder. O evento era responsável por encerrar a semana de liderança, com uma festa temática escolhida pelo participante vitorioso.

No BBB 25, o 'show de quarta' entrará no lugar do evento — pelo menos por enquanto. A nova dinâmica trata-se da visita de um artista, acompanhado de algum parente ou amigo, para fazer uma apresentação musical para os confinados.

Nesta próxima quarta-feira (15), Anitta e seu pai serão os primeiros convidados do programa. A intenção é de que essa experiência aproxime mais os artistas convidados dos participantes e mostre de maneira inusitada a relação entre o cantor e seu amigo ou familiar.

A festa do líder retornará ao cronograma apenas na segunda fase do jogo, quando as duplas serão separadas. Já as festas que acontecem às sextas ou aos sábados se manterão no mesmo formato de sempre.