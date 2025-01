Fã sobre gravar pornô com Luiza Ambiel:'Essa loucura me deixou de pa* duro'

O personal trainer Leone, fã escolhido por Luiza Ambiel, 52, para gravar vídeo pornô, contou detalhes de como foram as filmagens com a musa, e afirmou que ficou excitado por todo o contexto.

O que aconteceu

Leone admitiu que ficou apreensivo no começo, mas que conseguiu se soltar e realizar todas as cenas. "Apesar de já ter feito vários vídeos caseiros — algo que sempre fiz — foi a minha primeira vez participando de algo mais profissional. Confesso que fiquei ansioso no início e preocupado se ia rolar fazer isso com alguém me filmando, a céu aberto, mas confesso que essa loucura toda acontecendo me deixo de pa* duro", declarou em entrevista a Splash.

Ele relatou que é fã de Ambiel desde a época da Banheira do Gugu e ressaltou que a química entre os dois foi instantânea. "Gravar com a Luiza foi algo novo e muito especial para mim, porque eu já era fã dela há muito tempo. Lembro de ver a Banheira do Gugu, mas eu era bem pequeno [na época]. Hoje penso que realizei a vontade de muitos daquela geração que eram loucos nela. Melhor que isso só se fosse na própria banheira".

Após a divulgação do conteúdo adulto, a repercussão foi imediata. Ambiel alcançou o topo do Privacy e desbancou personalidades como Andressa Urach e MC Mirella. Para Leone, no entanto, a exposição o assustou.

Confesso que me assustei com a exposição que veio depois. Evito chamar atenção, e tenho muito cuidado com as pessoas ao meu redor. Mas não é todo dia que um bom amante do esporte é convidado para jogar com alguém com mais expertise.

Apesar da exposição do seu rosto em diversos portais, o personal não se arrepende de ter aceitado a proposta. "Foi incrível vivenciar essa experiência totalmente inesperada", afirmou, ressaltando que pode aproveitar a evidência para se lançar no universo do entretenimento adulto. "Por que não aproveitar este momento? Não vejo nada disso como algo definitivo, mas na vida, muito além de vivenciar nossas experiências, é poder colher algum fruto do que vivemos. Sendo assim, faço minha parte como sempre fiz e deixo nas mãos de Deus".